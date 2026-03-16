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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Sauna von Euskirchener Badeanstalt

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 14. März, gegen 19 Uhr geriet in einer Badeanstalt in der Thermenallee in Euskirchen aufgrund eines technischen Defekts ein Saunaofen in Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der betroffenen Sauna. Der Saunabereich wurde umgehend durch das Personal evakuiert.

Ein 33-jähriger Mitarbeiter versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, atmete dabei jedoch gifte Rauchgase ein. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach kurzer Zeit wieder verlassen, ohne dass Verletzungen festgestellt wurden.

Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Sauna blieb nach dem Vorfall geschlossen.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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