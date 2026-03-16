Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Transporter-Fahrer spielt Versteckspiel mit Polizeibeamten

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, 15. März, gegen 17.15 Uhr nahm eine routinemäßige Verkehrsüberprüfung eine überraschende Wendung, als ein 55-jähriger Fahrer aus Euskirchen versuchte, einer Kontrolle zu entkommen und dabei ein kleines Versteckspiel startete.

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung sollte sein Transporter auf der Frauenberger Straße gestoppt werden. Statt anzuhalten, bog der Mann jedoch flink auf ein Tankstellengelände ab, stellte sein Fahrzeug ab und verschwand zu Fuß. Kurze Zeit später wurde der "flüchtige" Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Paul-Ehrlich-Straße gesichtet - versteckt hinter einer Paketstation. Von dort aus hatte er offenbar den perfekten Blick auf sein eigenes abgestelltes Fahrzeug und fühlte sich sicher. Nur: Die Polizeibeamten hatten sich unbemerkt von hinten genähert. Auf Ansprache drehte er sich sichtlich überrascht um. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Transporter mit gefälschten und außer Betrieb gesetzten Kennzeichen unterwegs war und keinen Versicherungsschutz hatte. Außerdem gab der Mann falsche Personalien an. Das Fahrzeug wurde stillgelegt, Kennzeichen und Schlüssel sichergestellt. Der 55-Jährige musste zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeidienststelle. Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und falscher Namensangabe wurden gefertigt.

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