Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand einer Dachgeschosswohnung auf der Hubertusstraße

Krefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsbrand auf der Hubertusstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Dachgeschosswohnung in einem Flügelanbau des Gebäudes bereits im Vollbrand. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurden umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt.

Im Zuge der weiteren Erkundung bestätigte sich die anfängliche Vermutung glücklicherweise nicht. Es befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Einsatzverlauf waren jedoch aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen. Diese wurden unter anderem mit einer Drohne mit Wärmebildfunktion lokalisiert.

Eine Person wurde leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die betroffene Dachgeschosswohnung sowie die angrenzenden Wohnungen sind infolge des Brandereignisses derzeit nicht bewohnbar.

Während des Einsatzes stellte die Einheit Hüls der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für mögliche weitere Einsätze im Stadtgebiet sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell