PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand einer Dachgeschosswohnung auf der Hubertusstraße

Krefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsbrand auf der Hubertusstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Dachgeschosswohnung in einem Flügelanbau des Gebäudes bereits im Vollbrand. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurden umgehend mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt.

Im Zuge der weiteren Erkundung bestätigte sich die anfängliche Vermutung glücklicherweise nicht. Es befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Einsatzverlauf waren jedoch aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen. Diese wurden unter anderem mit einer Drohne mit Wärmebildfunktion lokalisiert.

Eine Person wurde leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die betroffene Dachgeschosswohnung sowie die angrenzenden Wohnungen sind infolge des Brandereignisses derzeit nicht bewohnbar.

Während des Einsatzes stellte die Einheit Hüls der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für mögliche weitere Einsätze im Stadtgebiet sicher.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Philipp Schäfer
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 21:32

    FW-KR: Verirrte Teenager bei Minusgraden gerettet

    Krefeld (ots) - Am frühen Abend des 03.01.2026 wählten zwei Teenager den Notruf 112 und berichteten, dass sie sich in misslicher Lage befinden würden. Die beiden Mädchen hätten sich in einem Waldstück des Kapuzinerberges verlaufen und seien nun nach Einbruch der Dunkelheit und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vollkommen orientierungslos. Es konnten keine Angaben zu prägnanten Orten, Waldwegen oder Straßen ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:45

    FW-KR: Feuerwehr Krefeld zieht Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026

    Krefeld (ots) - Die Feuerwehr Krefeld zieht insgesamt eine positive Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026. Im Zeitraum von Mittwoch, 31.12.2025, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 06:30 Uhr, kam es zu einem durchschnittlichen Einsatzaufkommen. Insgesamt disponierte die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld 135 Einsätze. Davon entfielen 117 Einsätze auf den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 17:22

    FW-KR: Brand in einer Recyclingfirma im Hafengebiet der Stadt Krefeld

    Krefeld (ots) - Am heutigen Tag, den 22.12.2025 um 04:55 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs im Bereich des Hafengebietes der Stadt Krefeld zu einem ausgedehnten Brand von ca. 800 Tonnen Metall-schrott. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits Flammen mit einer Rauchentwicklung zu erkennen. Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfassende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren