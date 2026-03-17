Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vom Hubwagen eingeklemmt

Verletzungen erlitt ein 41-Jähriger am Montag in Bolheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr in der Heidenheimer Straße. Der 41-jährige Lasterfahrer lud mit seinem Hubwagen von seinem Laster Ware ab. Über eine Rampe fand der Entladevorgang vom Laster statt. Die Neigung der Rampe war wohl zu groß, so dass sich der Hubwagen nicht mehr kontrollieren ließ. Der 41-Jährige wurde so zwischen dem Arbeitsgerät und einer Wand eingeklemmt. Von weiteren Personen wurde der Mann aus seiner Lage befreit. Danach fuhr er noch seinen Laster beiseite. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich wohl und Rettungskräfte wurden hinzugezogen. Die brachten ihn mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++++++ 0489073 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell