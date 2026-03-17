Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Am Montag übersah ein Autofahrer in Biberach einen vorfahrtsberechtigten Skoda.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf der Schlierenbachstraße. An der Rißegger Straße wollte er nach links in Richtung Waldseer Straße einfahren. Hierbei übersah er wohl aus Unachtsamkeit die von rechts kommende Skoda-Fahrerin. Die 44-Jährige hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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