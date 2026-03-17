Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betriebserlaubnis erloschen

Am Montag stoppte die Polizei einen 59-jährigen VW-Fahrer in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr stoppte die Polizei den 59-Jährigen in der Münsinger Straße. Den Beamten war aufgefallen, dass der Fahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass am Fahrwerk verschiedene Änderungen vorgenommen worden waren, die nicht abgenommen waren. Die Veränderungen muss er nun wieder rückgängig machen oder eintragen lassen. Zudem kommt ein Bußgeld auf ihn zu.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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