Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Kinder von Auto erfasst

Mit schweren Verletzungen mussten am Dienstag zwei Kinder nach einem Unfall in Ulm-Böfingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr, berichtet die Polizei. Eine 27-Jährige war zu dieser Zeit in der Böfinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Das Auto fuhr an der Straßenbahnhaltestelle Thüringen Weg vorbei, als plötzlich zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren unvermittelt und wohl ohne sich umzuschauen auf die Straße rannten, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Der Audi der 27-Jährigen erfasste die beiden Kinder trotz Ausweichmanöver. Das Mädchen und der Junge erlitten schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Frau. Die blieb unverletzt. ie Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Um kurz nach 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 2.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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