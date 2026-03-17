Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Mit Messer verletzt

Am Montag sollen drei Unbekannte einen 18-Jährigen am Bahnhof in Süßen überfallen haben.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr folgten drei Unbekannte einem 18-Jährigen am Bahnhof in die Unterführung. Dort sollen sie ihr Opfer mit Messern bedroht und Geld gefordert habend. Der Geschädigte verweigerte die Herausgabe von Bargeld und versuchte zu flüchten. Dabei erlitt er durch einen der Angreifer eine Schnittverletzung am linken Arm. Anschließend ließen die Täter von ihrem Opfer ab und dem 18-Jährigen gelang die Flucht in Richtung Haldenstraße. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Er hatte Glück und erlitt nur eine oberflächliche Schnittverletzung.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen nach den drei jugendlichen Tätern aufgenommen. Diese sahen wohl südländisch bzw. arabisch aus und trugen Basecaps. Einer soll etwa 160 cm groß und dick sein, die beiden weiteren Täter sind etwa 170 cm und 180 cm groß und von schlanker Statur. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich Täter und Opfer nicht gekannt haben. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen.

++++0494450

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell