POL-LIP: Lage. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) gegen 16 Uhr fuhr ein Kleinkraftradfahrer in der Gerichtsstraße gezielt auf zwei Polizeibeamte zu und verletzte diese leicht. Zuvor war der Zweiradfahrer den Einsatzkräften aufgefallen, da an seinem augenscheinlich technisch veränderten Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem er in die Gerichtsstraße abgebogen und auf dem Vorplatz einer Bankfiliale angehalten hatte, traten die Beamten an ihn heran. Der Fahrer beschleunigte plötzlich stark, sodass die Polizisten nur durch einen Sprung zur Seite einer frontalen Kollision ausweichen konnten, wurden jedoch von dem Fahrzeug getroffen und erlitten leichte Verletzungen, einer verbleibt bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig. Der 17-jährige Lagenser konnte anschließend überwältigt und zweifelsfrei identifiziert werden. Da die Innenstadt zu diesem Zeitpunkt gut besucht war, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090.

