Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Senior fuhr falsch

Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich der Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 10.20 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Audi in der Ludwig-Beck-Straße und hielt an einer roten Ampel an. Obwohl es sich um eine einspurige Straße handelte, hielt rechts neben ihm ein 83-Jähriger in seinem Renault Kangoo. Dabei nutzte dieser auch den rot markierten Radfahrstreifen. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Autos los. Der Senior wechselte auf den regulären Fahrstreifen und die fuhr in die Fahrzeugseite des Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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