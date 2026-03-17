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Mittelhessen: Langgöns: Besitzer von Löschschläuchen gesucht

Mittelhessen: Langgöns: Besitzer von Löschschläuchen gesucht
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Giessen (ots)

Langgöns: Besitzer von Löschschläuchen gesucht

Ermittler der Gießener Polizei suchen den rechtmäßigen Eigentümer von sichergestellten Löschschläuchen. Im Rahmen einer Festnahme in Langgöns am 24.2. (siehe auch Meldung "Festnahme nach Diebstählen"- https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6223987) stellten Polizeibeamte im Rahmen weiterer Ermittlungen in der Wohnung des Festgenommenen mehrere Löschschläuche sicher. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der 27-jährige Tatverdächtige diese zuvor an bislang unbekannter Örtlichkeit gestohlen hat. Die Langgönser Feuerwehr konnte bereits als mutmaßlicher Besitzer ausgeschlossen werden. Bislang ist es nicht gelungen, einen Besitzer oder möglichen Tatort zu ermitteln.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wem gehören die auf dem Foto gezeigten Löschschläuche? Wer kann Hinweise zu dessen möglichen Besitzer geben? Wo wurden solche Schläuche gestohlen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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