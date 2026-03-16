Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Diebe suchen nach unverschlossenen Pkw + 17 Autos beschädigt + Geldbörse gestohlen + Wahlplakate überklebt und falschen Wahlkampfflyer in Umlauf gebracht + Einbrüche

Giessen (ots)

Gießen: Diebe suchen nach unverschlossenen Pkw

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens konnten Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Diebe kontrollieren. Der Zeuge konnte am frühen Freitag (13.3.) gegen 2.40 Uhr beobachten, wie zwei Männer sich verdächtig an einem Auto im Tannenweg zu schaffen machten. Die beiden versuchten die Tür zu öffnen. Offenbar schauten die Kriminellen gezielt nach unverschlossenen Pkw im Umfeld. Zuvor leuchteten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mit ihren Taschenlampen in den Innenraum der Fahrzeuge. Dank des Hinweises konnte eine Streife die beiden Verdächtigen im Bereich der Fröbelstraße antreffen. Einer der Männer ergriff sofort die Flucht, wurde aber von den Beamten der Polizeistation Gießen Nord schnell eingeholt und, ebenso wie sein Begleiter, festgenommen. Die beiden mussten mit zur Dienststelle. Bislang wurde kein Autoaufbruch bekannt, der den Festgenommenen konkret nachzuweisen wäre. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden entlassen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, wie der aufmerksame Zeuge in diesem Fall, verdächtige Personen oder Sachverhalte zeitnah mitzuteilen, in dringenden Fällen auch über den Notruf 110. Achten Sie möglichst darauf, ihr Auto ordnungsgemäß zu verschließen!

Sollten weitere Zeugen Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Grünberg: Geldbörse gestohlen

Während eines halbstündigen Friedhofsbesuchs klaute ein Unbekannter die Geldbörse einer Frau aus einem unverschlossenen Auto. Der rote Toyota parkte am Mittwoch (11.3.) zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr am Friedhof in Lehnheim.

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: 17 Autos beschädigt

Eine serie von Schbeschädigungen an geparkten Autos beschäftigt Gießener Ermittler aktuell. Am Freitag (13.3.) wurde bekannt, dass insgesamt 17 Autos unterschiedlicher Hersteller in der Wilhelmstraße sowie im Günthersgraben beschädigt wurden. Unbekannter zerkratzte die Autos, der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Hintergründe sind unklar.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: In Lagerraum eingedrungen

In einen Lagerraum einer Gaststätte in der Alten Post (Bahnhofstraße) drang ein Einbrecher am Sonntagmorgen (15.3.) ein. Der Kriminelle hatte bereits Alkohol und Kleidung aus dem Laden zum Abtransport bereitgelegt, als eine Reinigungskraft ihn ertappte. Bei Erblicken ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Der flüchtige Mann wurde etwa 180 cm groß und ca. 50 Jahre alt geschätzt. Er sprach Deutsch ohne Akzent und hat kurze, graue Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas mit drei weißen Streifen an den Beinen sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Einbruch

In Eberstadt erbeutete ein Unbekannter Schmuck und Bargeld. Der Einbrecher stieg zwischen Freitag (13.3.), 20.05 Uhr und Samstag, 0.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sudetenlandstraße ein. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Wahlplakate überklebt und falschen Wahlkampfflyer in Umlauf gebracht

Am Samstag (14.3.) wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Zeitraum zwischen 21.02. und 14.3. insgesamt etwa zehn Plakate der SPD in Hattenrod mit Papier überklebt wurden. Auf dem Papier waren Schriftzüge mit Bezug zu einem Straßenbauprojekt aufgebracht. In der Vergangenheit kam es in Reiskirchen zu gleichgelagerten Fällen an Plakaten verschiedener Parteien (CDU, FW, FDP). Am Freitag (13.3.) erhielt die Polizei zudem Kenntnis über einen falschen Wahlkampfflyer, der suggeriert, von der SPD verfasst worden zu sein. Dies ist eine falsche Behauptung. Inhaltlich wird u.a. ein regionales Verkehrsbauprojekt thematisiert. Ob der Flyer großflächig verteilt wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Verursachern und den Hintergründen laufen.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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