Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Mann auf Autobahn von Wohnmobil touchiert + Verdächtige Geräusche - Einbrecher verscheucht + Einbrecher erbeuten Schmuck + ...

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr brach ein Unbekannter am Samstag (14.03.2026) die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bad Nauheimer Dieselstraße auf. Anschließend verschaffte er sich auch zu einer Wohnung gewaltsam Zutritt. Der Täter durchsuchte dort mehrere Räume. Derzeit ist nicht bekannt, ob er etwas mitgehen ließ. Zeugen fiel ein 20 - 25 Jahre alter, etwa 180 cm großer und schlanker Mann auf. Dieser war schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, die diese Person gesehen haben oder weitere Angaben zur Tat machen können (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Container aufgebrochen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Feldbergstraße in Bad Nauheim. Dort brachen sie mehrere Container auf und durchwühlten diese. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Diebe verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (12.03.2026), 18:00 Uhr und Freitag (13.03.2026), 07:20 Uhr Zutritt zu einem Rohbau in der Jakob-Fett-Straße in Ostheim. Die Täter ließen mehrere Baumaschinen im Wert von 3.200 EUR mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06033 70430 mit der Polizeistation Butzbach in Verbindung zu setzen.

Münzenberg - A 45: Mann auf Autobahn von Wohnmobil touchiert

Auf der A 45 bei Münzenberg kam es in der Nacht zu Montag (16.03.2026) gegen 02:50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem 49-jährigen Mann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb der 49-jährige Moldauer mit seinem Fahrzeug auf Grund einer Panne in Fahrtrichtung Hanau liegen. Ein 67-jähriger Niedersachse war mit seinem Wohnmobil ebenfalls in Fahrtrichtung Hanau unterwegs. Er nahm das Pannenfahrzeug wahr und wechselte daher auf den linken Fahrstreifen. Der 49-Jährige hatte jedoch die Fahrbahn betreten. In der Dunkelheit war der Mann auf der Fahrbahn nach bisherigen Erkenntnissen für den Fahrer des Wohnmobils zu spät wahrzunehmen. Beim Versuch auszuweichen kam es trotzdem zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem 49-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Moldauer zur Versorgung in ein Krankenhaus. Bei einem Vortest konnte dort festgestellt werden, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Rosbach: Verdächtige Geräusche - Einbrecher verscheucht

Am Sonntagabend (15.03.2026) versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 22:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße in Ober-Rosbach einzusteigen. Er versuchte zwei Rollläden hochzuschieben. Als ein Hausbewohner die Geräusche hörte und Licht im Haus einschaltete, flüchtete der Täter unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Wölfersheim: Einbrecher erbeuten Schmuck

Einbrecher stiegen durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Schilfweg in Berstadt ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Dabei ließen sie Schmuck mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (12.03.2026), 12:00 Uhr und Samstag (14.03.2026), 08:00 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell