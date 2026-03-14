Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet Versammlungen und Veranstaltungen in Gießen und Marburg

Giessen (ots)

Marburg/ Gießen:

Das Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet heute mehrere Demonstrationslagen und Veranstaltungen in der mittelhessischen Region, die im Zusammenhang mit der morgigen Kommunalwahl stehen. Insbesondere in Marburg und Gießen wurden eine Vielzahl an Infoständen der Parteien angemeldet.

Zudem ist in Gießen für heute Nachmittag, ab 14.00 Uhr, eine Versammlung mit Kundgebungen und einem Aufzug durch die Stadt angemeldet - die Anmelder erwarten hierzu rund 4.000 Teilnehmende. Ab 18.30 Uhr werden in Marburg rund 300 Teilnehmende zu einer Versammlung mit Aufzug durch die Innenstadt erwartet.

Während der Versammlungen in Gießen und Marburg wird es zu Beeinträchtigungen und Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Die Polizei ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben und den Ordnungspolizeien der Städte Gießen und Marburg, die Mobilität der Menschen zu gewährleisten. Über gegebenenfalls auftretende Beeinträchtigungen informieren wir frühzeitig.

Auskünfte an Medienschaffende werden während des Einsatzes von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Pressehotline (0641) 7006-2055 erteilt.

Presseteams der Polizei sind mobil im Einsatzraum in Marburg und Gießen unterwegs. Die Erreichbarkeiten der mobilen Presseteams kann über die Pressehotline ebenfalls erfragt werden.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet den Einsatz zudem über den Kanal "@polizei_mh" bei "X" (ehemals Twitter)sowie Instagram und WhatsApp.

Sabine Richter, Pressesprecherin

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