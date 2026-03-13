Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Über 25.000 EUR Schaden durch Schockanrufer + Bauwagen aufgebrochen + Scheibe eingeschlagen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Über 25.000 EUR Schaden durch Schockanrufer

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) erhielt eine Seniorin aus Bad Vilbel einen Anruf eines Mannes, der vorgab, von der Polizei zu sein. Der falsche Polizist schockte die ältere Dame, in dem er behauptete, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein achtjähriges Mädchen ums Leben gekommen sei. Die Tochter befinde sich daher nun in Gewahrsam. Für die Freilassung der Tochter müsse eine Kaution gestellt werden. Während der Anrufer dauerhaft das Gespräch mit der Rentnerin aufrecht erhielt, suchte die Dame Bargeld und Schmuck in ihrem Haus zusammen, in dem Glauben, damit der eigenen Tochter zu helfen. Circa anderthalb Stunden nach Beginn des Telefonats, noch während das Gespräch lief, erschien ein angeblicher Kollege des Anrufers und nahm Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 25.000 EUR entgegen. Der Betrug flog wenige Stunden später auf, als Kontakt zur echten Tochter bestand. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Bad Nauheim: Wahlplakate beschädigt

Gegen 20:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person am Mittwochabend (11.03.2026) in der Wisselsheimer Hauptstraße mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien. Einer Zeugin fiel eine Person mit dunkler Jacke und hellbrauner Kappe auf, die sich an Wahlplakaten zu schaffen machte. Zeugen, denen diese Person ebenfalls aufgefallen ist oder die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Bauwagen aufgebrochen

In der Griedeler Straße knackten Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (11.03.2026), 19:00 Uhr und Donnerstag (12.03.2026), 07:30 Uhr das Schloss eines Bauwagens. Die Täter durchsuchten den Wagen und ließen lediglich leere Pfandflaschen mitgehen. Hinweise erbittet die Butzbacher Polizeistation unter Tel.: 06033 70430.

Butzbach: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines braunen Mercedes 200 D schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Mittwoch (11.03.2026), 20:30 Uhr bis Donnerstag (12.03.2026), 08:10 Uhr in Fauerbach ein. Der Benz parkte in der genannten Zeitspanne in der Vordergasse. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430).

