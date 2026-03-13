Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Mittwoch, 11. März 2026, wird die 14-jährige Aliana May Sunny Arnoul aus Marburg vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 17 Uhr in der Straße "Flachspfuhl" gesehen.

Die 14-Jährige ist circa 160 cm groß, schlank und hat dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. In ihrem Haar hatte sie eine rosa Haarspange.

In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Bereich Neu-Isenburg auf Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   -	Wer hat Aliana May Sunny Arnoul seit dem 11. März 2026 gesehen? 
-	Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten 
machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06428) 93050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

