Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Aktionstag "Taschen- und Trickdiebstahl zum Nachteil von älteren Menschen"

Präventionsmaßnahmen vor Ort in Wetzlar, Aßlar und Herborn

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Aktionstag "Taschen- und Trickdiebstahl zum Nachteil von älteren Menschen" / Präventionsmaßnahmen vor Ort in Wetzlar, Aßlar und Herborn

Am Dienstag, 10. März, führten Kriminalbeamte der Polizeidirektion Lahn-Dill, zusammen mit dem kriminalpolizeilichen Berater für den Lahn-Dill-Kreis, einen Aktionstag zum Thema "Taschen- und Trickdiebstahl zum Nachteil von älteren Menschen" durch. Dieser bestand aus gezielten Präventionsmaßnahmen vor und in Einkaufsmärkten in Wetzlar, Aßlar und Herborn. Über den Tag verteilt umfassten diese insbesondere Bürgeransprachen und Aufklärungsgespräche an Informationsständen, an denen eingesetzte Beamte des Fachkommissariats für Diebstahl- und Kfz-Delikte über typische Vorgehensweisen von Tätern sprachen. Weitere Beamte waren in ziviler Kleidung in den Märkten unterwegs, machten Kunden direkt auf Sicherheitsmängel aufmerksam und verwiesen aktiv auf die Informationsstände und Gesprächsangebote. Dieser innovative und proaktive Ansatz sorgte hier und da nicht nur für kurze Verwunderung, er kam auch sehr gut an. Am Präventionsstand gaben die Experten während zahlreicher Gespräche Hinweise und Tipps u.a. zum sicheren Umgang mit Bargeld, Wertgegenständen und Zahlungskarten. Zudem sensibilisierten sie ältere Menschen für den Schutz ihrer PIN bei Geldabhebungen und Kartenzahlungen.

Hintergrund der Veranstaltung sind immer wiederkehrende Fälle von Taschen- und Trickdiebstahl. Besonders häufig sind ältere Menschen betroffen, die neben den materiellen Schäden auch in ihrem Sicherheitsempfinden stark betroffen sind. Zusätzlich spähen die Täter nicht selten PIN-Daten ihrer Opfer aus (sog. Erlangungstaten), um anschließend unberechtigte Abhebungen an Geldausgabeautomaten zu tätigen (sog. Verwertungstaten).

Der Aktionstag hatte zum Ziel, hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren, das Sicherheitsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und zugleich das Bewusstsein für mögliche Gefahren zu schärfen. Denn neben Fahrraddiebstählen und Sachbeschädigungen gehören Taschendiebstähle zu den häufigsten Delikten im öffentlichen Raum und sind oft sehr schwer aufzuklären. Das hängt mit der Professionalität der teils auch international agierenden Täter sowie mit dem Umstand zusammen, dass Opfer einen Taschen- oder Trickdiebstahl häufig nicht gleich bemerken. Umso wichtiger sind eine möglichst umfassende Sensibilisierung und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger.

Die Beamten raten dazu, beim Einkaufen oder an dicht gedrängten Orten eine grundlegende Skepsis gegenüber fremden Menschen an den Tag zu legen und Abstand zu wahren. An Karten und Bargeld sollte nur das mitgenommen werden, was wirklich benötigt wird. Wertgegenstände sollten dann nah am und am besten vor dem Körper getragen werden, und nicht in einer offenen Tasche in einem gar unbeaufsichtigten Einkaufswagen verbleiben. Bei der Kartenzahlung sollte zudem darauf geachtet werden, die PIN-Nummer abzudecken. Wird ein Trick- oder Taschendiebstahl rechtzeitig bemerkt, empfehlen die Experten, lautstark auf sich aufmerksam zu machen, da Lautstärke die meisten Täter abschrecke. Von einer direkten Konfrontation raten die Experten jedoch ab. Sie raten stattdessen, sofort die Polizei zu verständigen.

Weitere Informationen rund um das Thema sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/325-FB-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Taschendieben.pdf. Die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen stehen außerdem für Fragen und kostenlose Beratungen, auch in den eigenen vier Wänden, zur Verfügung. Nutzen Sie das Angebot gerne und lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Beraterinnen und Berater sind telefonisch und auch per E-Mail unter Beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de zu erreichen. Alle Details samt Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessens (https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen).(TP)

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell