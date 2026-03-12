PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Staubsaugerautomaten aufgebrochen +

Giessen (ots)

Marburg: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

In der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:05 Uhr knackten Unbekannte am Donnerstag (12.03.2026) an einer Tankstelle in der Straße "Krummbogen" mehrere Staubsaugerautomaten. Die Täter erbeuteten dabei Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 an die Polizei in Marburg zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

