Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Staubsaugerautomaten aufgebrochen +
Giessen (ots)
Marburg: Staubsaugerautomaten aufgebrochen
In der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:05 Uhr knackten Unbekannte am Donnerstag (12.03.2026) an einer Tankstelle in der Straße "Krummbogen" mehrere Staubsaugerautomaten. Die Täter erbeuteten dabei Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 an die Polizei in Marburg zu wenden.
