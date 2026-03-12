Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Mittelhessen

Giessen (ots)

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Polizeipräsident Torsten Krückemeier und die Leiterin der Abteilung Einsatz, Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch, heute die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für das Polizeipräsidium Mittelhessen sowie die der Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie des Wetteraukreises und des Lahn-Dill-Kreises vor.

"Die Entwicklung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 ist für Mittelhessen insgesamt sehr erfreulich. Sie zeigt, dass unsere Sicherheitsarbeit wirkt. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Bediensteten des Polizeipräsidiums Mittelhessen, die mit großem Engagement, hoher Professionalität und persönlichem Einsatz täglich Verantwortung übernehmen. Ihr Dienst steht für die Sicherheit der Menschen in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen sowie im Wetteraukreis und im Lahn-Dill-Kreis. Dafür spreche ich ihnen meine besondere Anerkennung und meinen respektvollen Dank aus", erklärt Torsten Krückemeier, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Die Pressemeldung zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Mittelhessen steht im Downloadbereich zur Verfügung.

Guido Rehr, Polizeipressesprecher

