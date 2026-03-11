POL-BOR: Gronau - In zwei Pkw eingebrochen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Kurzer Weg;
Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 22.00 Uhr und 10.03.2026, 07.40 Uhr;
In einen Opel Grandland und in einen VW 3BG eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen parkten die Autos an der Straße Kurzer Weg. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Fenster der Autos und gelangten so in das Innere. Sie machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
