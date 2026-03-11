PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Poststraße;

Unfallzeit: zwischen 05.03.2026, 22.00 Uhr und 09.03.2026, 17.00 Uhr;

Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag stand das Fahrzeug an der Poststraße. Der Verursacher beschädigte das Auto längst der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

