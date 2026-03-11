POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Poststraße;
Unfallzeit: zwischen 05.03.2026, 22.00 Uhr und 09.03.2026, 17.00 Uhr;
Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag stand das Fahrzeug an der Poststraße. Der Verursacher beschädigte das Auto längst der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
