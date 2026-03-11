POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, B 67; Unfallzeit: 09.03.2026, gegen 20.00 Uhr; Nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnte ein Autofahrer am Montagabend auf der B 67 in Borken. Der 47-jährige Mann aus Gescher war in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Heiden musste er einem entgegen kommenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei stieß er gegen ...

