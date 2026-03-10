PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ausweichmanöver endet in Leitplanke
Verursacher flüchtig

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 67;

Unfallzeit: 09.03.2026, gegen 20.00 Uhr;

Nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnte ein Autofahrer am Montagabend auf der B 67 in Borken. Der 47-jährige Mann aus Gescher war in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Heiden musste er einem entgegen kommenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei stieß er gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt weiter fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter (02861) 9000. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

