POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchsversuch scheitert
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;
Tatzeit: zwischen 07.03.2026, 15.00Uhr und 09.03.2026, 08.45 Uhr;
In eine Garage einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Eschstraße in Stadtlohn. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an dem Tor zu schaffen. Dies hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
