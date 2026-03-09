PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchsversuch scheitert

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: zwischen 07.03.2026, 15.00Uhr und 09.03.2026, 08.45 Uhr;

In eine Garage einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Eschstraße in Stadtlohn. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an dem Tor zu schaffen. Dies hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

