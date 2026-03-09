POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchsversuch scheitert

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Fabrikstraße; Tatzeit: 08.03.2026, 13.30 Uhr; Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr an der Fabrikstraße in Gronau aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Lagergebäude. Die Feuerwehr Gronau konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu ...

