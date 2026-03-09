PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 09.03.2026, 08.05 Uhr;

Einen schwarzen Skoda angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand Montagmorgen, gegen 08.05 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz an der Wüllener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

