Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Internationaler Gedenktag: Polizei Borken erinnert an im Dienst verstorbene Kolleginnen und Kollegen

Kreis Borken (ots)

Der Alltag steht für einen Moment still und die Gespräche verstummen: Mit einer gemeinsamen Gedenkminute hat die Kreispolizeibehörde Borken auch in diesem Jahr an Polizistinnen und Polizisten erinnert, die im Dienst ihr Leben verloren haben.

Der Internationale Gedenktag wurde 2020 von Interpol ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich am 07. März statt. Da dieser Termin in diesem Jahr auf ein Wochenende fiel, fand die gemeinsame Gedenkminute am Montag, 9. März, um 09.30 Uhr statt. Vor der Schweigeminute richtete Landrat Dr. Kai Zwicker das Wort an die Anwesenden. "Der heutige Tag führt uns vor Augen, dass der Polizeiberuf mit besonderen Risiken verbunden ist. Wir gedenken derjenigen, die im Dienst für unsere Gesellschaft ihr Leben verloren haben - ihr Einsatz und ihr Mut bleiben unvergessen", betonte er. Zugleich unterstrich er die Bedeutung von Zusammenhalt, gegenseitiger Fürsorge und verantwortungsvollem Handeln im täglichen Dienst. Im Mittelpunkt stand das bewusste Innehalten - verbunden mit dem Gedanken an die Verstorbenen, an ihre Familien sowie an die Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst weiterhin versehen. Mit der Gedenkminute setzt die Kreispolizeibehörde Borken ein Zeichen der Verbundenheit und des Respekts - über Dienststellen und Ländergrenzen hinweg. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell