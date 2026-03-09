PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 1,48 Promille war der Fahrer eines Pkw in Ahaus unterwegs. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam, als er alkoholisiert in sein Auto stieg, und alarmierten die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu einem späteren Zeitpunkt setzte er sich jedoch erneut in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 26 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Ahaus vier weitere Verstöße sowie in Gronau 15 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug fuhren. Im Südkreis stelle die Polizei fünf Verkehrsteilnehmer in Bocholt und zwei in Borken die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:26

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Liegnitzstraße; Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 16.00 Uhr und 08.03.2026, 15.10 Uhr; Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag parkte das Auto am rechten Fahrbahnrand der Liegnitzstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 12:26

    POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall geflüchtet

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Alter Dyk; Unfallzeit: 06.03.2026, zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Dyk in Stadtlohn. Am Freitag, im Zeitraum zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr, hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten braunen VW Passat angefahren und im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren