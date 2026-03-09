Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 1,48 Promille war der Fahrer eines Pkw in Ahaus unterwegs. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam, als er alkoholisiert in sein Auto stieg, und alarmierten die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu einem späteren Zeitpunkt setzte er sich jedoch erneut in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 26 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Ahaus vier weitere Verstöße sowie in Gronau 15 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug fuhren. Im Südkreis stelle die Polizei fünf Verkehrsteilnehmer in Bocholt und zwei in Borken die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

