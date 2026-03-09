POL-BOR: Kreis Borken - Pressekonferenz "Verkehrsunfallbilanz 2025" findet am 12.03.2025 in Borken statt.

Kreis Borken (ots) - Mit 1,48 Promille war der Fahrer eines Pkw in Ahaus unterwegs. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam, als er alkoholisiert in sein Auto stieg, und alarmierten die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu einem späteren Zeitpunkt setzte er sich jedoch erneut in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung ...

