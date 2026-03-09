PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Pressekonferenz "Verkehrsunfallbilanz 2025" findet am 12.03.2025 in Borken statt.

Kreis Borken (ots)

Sehr geehrte Medienvertreter,

in der Anlage finden Sie die Einladung zur Pressekonferenz.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

  • 09.03.2026 – 11:31

    POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Kreulkerhok; Tatzeit: 08.03.3036, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Hauses. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:29

    POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

    Kreis Borken (ots) - Mit 1,48 Promille war der Fahrer eines Pkw in Ahaus unterwegs. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam, als er alkoholisiert in sein Auto stieg, und alarmierten die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu einem späteren Zeitpunkt setzte er sich jedoch erneut in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:26

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Liegnitzstraße; Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 16.00 Uhr und 08.03.2026, 15.10 Uhr; Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag parkte das Auto am rechten Fahrbahnrand der Liegnitzstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
