POL-BOR: Kreis Borken - Pressekonferenz "Verkehrsunfallbilanz 2025" findet am 12.03.2025 in Borken statt.
Ein Dokument
Kreis Borken (ots)
Sehr geehrte Medienvertreter,
in der Anlage finden Sie die Einladung zur Pressekonferenz.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell