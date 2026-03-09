POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Alter Dyk; Unfallzeit: 06.03.2026, zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Dyk in Stadtlohn. Am Freitag, im Zeitraum zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr, hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten braunen VW Passat angefahren und im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Es entstand ...

