POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Liegnitzstraße;
Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 16.00 Uhr und 08.03.2026, 15.10 Uhr;
Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag parkte das Auto am rechten Fahrbahnrand der Liegnitzstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
