Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Alter Dyk;

Unfallzeit: 06.03.2026, zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Dyk in Stadtlohn. Am Freitag, im Zeitraum zwischen 19.10 Uhr und 21.15 Uhr, hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten braunen VW Passat angefahren und im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

