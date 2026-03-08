Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfallflucht auf der Losserstraße

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 07.03.2026, zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Samstag auf der Losserstraße in Gronau. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein geparkter Pkw am rechten Fahrbahnrand der Losserstraße in Fahrtrichtung Niederlande. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, sein Fahrzeug gegen 10:00 Uhr dort abgestellt zu haben. Als er gegen 18:00 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im hinteren linken Bereich des Fahrzeugs fest. Der Pkw wies Lackkratzer sowie eine Delle im Bereich der linken Fahrzeugseite (Heckbereich) auf. Nach ersten Einschätzungen dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Rangieren den abgestellten Pkw beschädigt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell