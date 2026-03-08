PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet aus Altenheim

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Karolingerstraße;

Tatzeit: 07.03.2026, 22.55 Uhr;

In ein Altenheim an der Karolingerstraße eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Unbekannten gegen 22.55 Uhr im Treppenhaus. Als dieser die Zeugin erblickte, flüchtete er sofort die Treppe hinunter. Die Mitarbeiterin folgte ihm durch den Flur und beobachtete, wie der Mann durch ein zuvor zum Lüften geöffnetes Fenster im Erdgeschoss nach draußen kletterte. Anschließend flüchtete er in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Ein Fliegengitter war zuvor durch den Unbekannten aus dem Fensterrahmen entfernt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, etwa 185 cm groß und 25 bis 35 Jahre alt mit schlanker Statur und dunklen Haare mit 3-Tage-Bart. Der Mann trug ein schwarzes Basecap mit darübergezogener Kapuze, einen grünen Parka bis zu den Knien, eine dunkle Jogginghose und dunkle Sneaker. Der Zeugin fiel auf, dass der Einbrecher stark nach Parfum roch.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

