POL-BOR: Ahaus - Versammlung und Aufzug mit störungsfreiem Verlauf
Ahaus (ots)
In Ahaus hat am Samstag eine Versammlung mit anschließendem Aufzug stattgefunden. Der Protest richtete sich gegen geplante Transporte von Castorbehältern aus dem Forschungszentrum Jülich in das Brennelement-Zwischenlager Ahaus. In der Spitze nahmen circa 450 Menschen daran teilen. Die Polizei sicherte die Aufzugstrecke.
