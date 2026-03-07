Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher- vermisste Person aus Gescher angetroffen

Gescher (ots)

Der seit dem 06.03.2026 vermisst gemeldete Mann aus Gescher ist wohlbehalten angetroffen worden.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild der Person aus dem Online-Bereich zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell