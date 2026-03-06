Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Stein beschädigt Windschutzscheibe - Polizei sucht Zeugen

Heek (ots)

Tatort: Heek, B70;

Tatzeit: 05.03.2026, 17.40 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die B70 aus Heek kommend in FR Ahaus. In Höhe der Autobahnauffahrt hörte er plötzlich einen lauten Knall. Wie sich herausstellte, war die Windschutzscheibe seines Autos durch einen Stein beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Stein aus Richtung der Kämpensiedlung und flog über eine Wellblechwand auf das Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

