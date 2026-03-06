PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken
Gronau - Besonderer Fahrradkontrolltag in Gronau - Polizei setzt auf mehr Präsenz für die Verkehrssicherheit

POL-BOR: Kreis Borken / Gronau - Besonderer Fahrradkontrolltag in Gronau - Polizei setzt auf mehr Präsenz für die Verkehrssicherheit
Kreis Borken / Gronau (ots)

Dunkler Einsatzanzug, zahlreiche Polizeitransporter, starke Präsenz uniformierter Kräfte - das dürfte vielen Menschen in Gronau am Donnerstag deutlich ins Auge gefallen sein. Das sichtbar außergewöhnliche Aufgebot hatte einen besonderen Grund.

Denn in Gronau fand ein umfangreicher Fahrradkontrolltag unter Beteiligung von Kräften der Bereitschaftspolizei statt. Diese werden die Kreispolizeibehörde Borken im Laufe des Jahres 2026 bei weiteren Kontrollmaßnahmen erneut unterstützen.

"Aufgrund der hohen Anzahl eingesetzter Kräfte sowie der teilweise abweichenden Uniform der Bereitschaftspolizei könnte der Einsatz bei Bürgerinnen und Bürgern für Verwunderung gesorgt haben", erklärt Polizeirat Dominik Rezler als Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Borken. Die Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei diene jedoch ausschließlich dazu, die vorhandenen Kräfte der Polizeiwachen sowie des Verkehrsdienstes bei der wichtigen Aufgabe der Verkehrssicherheitsarbeit zu verstärken.

Die Kreispolizeibehörde Borken hat die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Rad- und Pedelecfahrern seit Jahren zu einem zentralen Schwerpunkt ihrer Verkehrssicherheitsarbeit gemacht. Diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer ist überdurchschnittlich häufig an Verkehrsunfällen mit Verletzten beteiligt. Ein wichtiger Baustein dieser Strategie sind regelmäßige Kontrollen im Straßenverkehr. Dabei werden sowohl Verstöße von Radfahrenden als auch Regelverstöße gegenüber ihnen konsequent geahndet.

Ziel der verstärkten Kontrollen ist es, insbesondere an bekannten Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet durch eine hohe Kontrolldichte die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Zugleich will die Polizei das Bewusstsein für regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr stärken. Polizeirat Dominik Rezler betont: "Ich freue mich, dass wir ab sofort erneut auf die Unterstützung der Bereitschaftspolizei zählen können. Sie unterstützen die vielen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwachen und unseres Verkehrsdienstes, die sich Tag für Tag für die Verkehrssicherheit im Kreis Borken einsetzen, bei dieser wichtigen Aufgabe."

Die Ergebnisse des Kontrolltages im Einzelnen: 57 Verkehrsverstöße (hiervon 29 durch Rad- und Pedelecfahrende: eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 11 Elternbriefe), 28 Verkehrsverstöße durch Kraftfahrzeugführende (2 Mal Fahren unter BtM-Einfluss mit Blutproben und 2 Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz E-Scooter), zusätzlich 270 Geschwindigkeitsüberschreitungen, davon 230 Verwarnungsgelder, 40 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Fahrverbot. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

