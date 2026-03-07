POL-BOR: Ahaus - Versammlung und Aufzug: Straßensperrungen
Ahaus (ots)
In Ahaus findet am heutigen Samstag eine größere Versammlung mit anschließendem Aufzug statt. Dadurch kommt es etwa ab der Mittagszeit entlang der gesperrten Aufzugsstrecke zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Aufzugstrecke großräumig zu umfahren.
