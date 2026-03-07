PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versammlung und Aufzug: Straßensperrungen

Ahaus (ots)

In Ahaus findet am heutigen Samstag eine größere Versammlung mit anschließendem Aufzug statt. Dadurch kommt es etwa ab der Mittagszeit entlang der gesperrten Aufzugsstrecke zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Aufzugstrecke großräumig zu umfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

