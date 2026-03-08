Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher hebeln Fenster auf

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Scharfland;

Tatzeit: 06.03.2026, zwischen 16.00 Uhr und 21.15 Uhr;

In ein Reihenhaus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Scharfland in Ahaus. Als die Bewohner um 21.15 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie den Einbruch. Das Haus hatten sie gegen 16.00 Uhr verlassen. Die Unbekannten hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

