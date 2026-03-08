PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Hinweise

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: 07.03.2026, 03.40 Uhr;

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es zu einem Einbruch in ein Hotel an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 03:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem er eine seitlich der Hotellobby gelegene Notausgangstür mit mehreren Steinen einschlug. Anschließend gelangte er in den Bereich der Rezeption und durchsuchte dort mehrere Schubladen. Der Täter entwendete Bargeld und eine leere Geldbörse. Kurz darauf verließ er das Hotelgelände wieder und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine zweite Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Diese hielt sich während der Tat auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Beide Personen entfernten sich anschließend mit Fahrrädern vom Tatort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, auffällige weiße Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum 07.03.2025 im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße verdächtige Personen oder Fahrräder beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

