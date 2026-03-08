PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - Beifahrerin schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Wieschkenbach;

Unfallzeit: 07.03.2026, 13.55 Uhr;

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt wurde die Beifahrerin eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die B70 aus Richtung Borken kommend in Fahrtrichtung Weseke. Ein 39-jährige Mann aus Borken beabsichtigte mit einem Lkw, nach links auf einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkplatz abzubiegen. Zur gleichen Zeit setzte der hinter dem Lkw fahrende 59-jährige Pkw-Fahrer aus Gelsenkirchen zum Überholen an. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Lkw wies Blechschäden auf. Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Lkw sowie der Fahrer des Pkw blieben unverletzt. Die 65-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt schwere Verletzungen. Die Frau aus Bottrop wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Borken gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur der Bundesstraße gesperrt. Polizeikräfte sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

