POL-BOR: Reken - Versuchter Einbruch in Tank- und Rasthof - Polizei sucht Zeugen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 08.03.2026, 03.25 Uhr;

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in einen Tank- und Rasthof an der Bahnhofstraße in Reken einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein grauer Porsche, vermutlich Typ Macan, gegen etwa 03.25 Uhr auf das Gelände. Zwei bislang unbekannte Männer stiegen aus und begaben sich zum Eingangsbereich des Verkaufsraums. Dort versuchten sie, die elektrische Doppel-Schiebetür aus Glas gewaltsam zu öffnen. An der Tür konnten später Hebelspuren sowie Beschädigungen an der Dichtung festgestellt werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Sie entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, etwa 1,70 bis 1,90 m groß, schwarzer Schnurrbart, dunkle Kleidung Person 2: männlich, etwa 1,70 bis 1,90 m groß, dunkle Kleidung

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht hat oder Angaben zu den beschriebenen Personen oder dem Pkw machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

