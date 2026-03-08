PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Verursacher flüchtet

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Metelener Straße;

Unfallzeit: 06.03.2026, 16.00 Uhr;

Am vergangenen Freitag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich einer Einmündung gegenüber dem Schwimmbad in Schöppingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine minderjährige Radfahrerin gemeinsam mit zwei Freundinnen die Straße. Während ihre Begleiterinnen bereits ein Stück vorausgefahren waren, hielt die Jugendliche kurz an. In diesem Moment näherte sich von links ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und kollidierte mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche zu Boden und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er wird als etwa 1,90 m großer Mann beschrieben, der einen Kapuzenpullover trug. Weitere Angaben zur Person konnten bislang nicht gemacht werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 12:12

    POL-BOR: Reken - Versuchter Einbruch in Tank- und Rasthof - Polizei sucht Zeugen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Bahnhofstraße; Tatzeit: 08.03.2026, 03.25 Uhr; Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in einen Tank- und Rasthof an der Bahnhofstraße in Reken einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein grauer Porsche, vermutlich Typ Macan, gegen etwa 03.25 Uhr auf das Gelände. Zwei bislang unbekannte Männer stiegen aus und ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 12:11

    POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfallflucht auf der Losserstraße

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Losserstraße; Unfallzeit: 07.03.2026, zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr; Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Samstag auf der Losserstraße in Gronau. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein geparkter Pkw am rechten Fahrbahnrand der Losserstraße in Fahrtrichtung Niederlande. Ein Zeuge gab gegenüber den ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 12:09

    POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - Beifahrerin schwer verletzt

    Borken (ots) - Unfallort: Borken-Gemen, Wieschkenbach; Unfallzeit: 07.03.2026, 13.55 Uhr; Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt wurde die Beifahrerin eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge die B70 aus Richtung Borken kommend in Fahrtrichtung Weseke. Ein 39-jährige Mann aus Borken beabsichtigte mit einem Lkw, nach links auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren