Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Verursacher flüchtet

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Metelener Straße;

Unfallzeit: 06.03.2026, 16.00 Uhr;

Am vergangenen Freitag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich einer Einmündung gegenüber dem Schwimmbad in Schöppingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine minderjährige Radfahrerin gemeinsam mit zwei Freundinnen die Straße. Während ihre Begleiterinnen bereits ein Stück vorausgefahren waren, hielt die Jugendliche kurz an. In diesem Moment näherte sich von links ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und kollidierte mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche zu Boden und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er wird als etwa 1,90 m großer Mann beschrieben, der einen Kapuzenpullover trug. Weitere Angaben zur Person konnten bislang nicht gemacht werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

