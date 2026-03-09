POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Kreulkerhok;
Tatzeit: 08.03.3036, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr;
In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Hauses. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)
