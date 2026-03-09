PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Kreulkerhok;

Tatzeit: 08.03.3036, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Hauses. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

