Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand einer Lagerhalle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Fabrikstraße;

Tatzeit: 08.03.2026, 13.30 Uhr;

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr an der Fabrikstraße in Gronau aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Lagergebäude. Die Feuerwehr Gronau konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an und werden in alle Richtungen geführt. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

