POL-E: Essen: Taxi-Fahrer touchiert Hand einer 14-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel:

Am Montagnachmittag (2. März) wurde eine 14-Jährige in der Söllingstraße leicht verletzt, als sie die Fahrbahn überquerte und ein Taxi mit ihr zusammenstieß. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr wollte die 14-jährige Essenerin die Söllingstraße auf Höhe der Flashoffstraße überqueren. Dabei bemerkte sie augenscheinlich ein heranfahrendes Taxi zu spät. Sie stoppte, dennoch touchierte das Fahrzeug ihr Handgelenk.

Der Taxifahrer hielt am Fahrbahnrand an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Die 14-Jährige gab zunächst an, nicht verletzt zu sein. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort.

Kurze Zeit später verspürte das Mädchen Schmerzen im Bereich des Handgelenks. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

