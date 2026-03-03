PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Taxi-Fahrer touchiert Hand einer 14-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel:

Am Montagnachmittag (2. März) wurde eine 14-Jährige in der Söllingstraße leicht verletzt, als sie die Fahrbahn überquerte und ein Taxi mit ihr zusammenstieß. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr wollte die 14-jährige Essenerin die Söllingstraße auf Höhe der Flashoffstraße überqueren. Dabei bemerkte sie augenscheinlich ein heranfahrendes Taxi zu spät. Sie stoppte, dennoch touchierte das Fahrzeug ihr Handgelenk.

Der Taxifahrer hielt am Fahrbahnrand an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Die 14-Jährige gab zunächst an, nicht verletzt zu sein. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort.

Kurze Zeit später verspürte das Mädchen Schmerzen im Bereich des Handgelenks. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:19

    POL-E: Essen: 14-Jähriger mit E-Scooter stürzt durch geöffnete Autotür - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am Sonntagabend (1. März) öffnete ein unbekannter Fahrer die Tür seines Autos und touchierte einen 14-jährigen Essener auf einem E-Scooter. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:50 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Rüttenscheider Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:23

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Schuhe - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt I: Am 8. April 2024 (gegen 15 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Schuhgeschäft am Hans-Böckler-Platz zwei Paar Schuhe und schubste dabei die Verkäuferin (49). Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm. Der Unbekannte fiel der Verkäuferin auf, als er offenbar an den Sicherungen der Schuhe manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:34

    POL-E: Essen: Unbekannter versucht Geld aus Supermarktkasse zu rauben - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am 20. September vergangenen Jahres versuchte ein Unbekannter, Geld aus der Kasse eines Supermarktes an der Altendorfer Straße zu rauben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm. Der Unbekannte legte gegen 21 Uhr eine Getränkedose und einen 5 Euro-Schein auf das Kassenband im Supermarkt. Als die Kassiererin die Kasse zum Wechseln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren