POL-E: Essen: 14-Jähriger mit E-Scooter stürzt durch geöffnete Autotür - Zeugen gesucht
Essen (ots)
45131 E.-Rüttenscheid: Am Sonntagabend (1. März) öffnete ein unbekannter Fahrer die Tür seines Autos und touchierte einen 14-jährigen Essener auf einem E-Scooter. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 19:50 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Rüttenscheider Straße in Fahrtrichtung Bredeney. Kurz hinter der Kreuzung Florastraße stand ein bislang unbekannter Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als der Essener gerade an dem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr, öffnete der Unbekannte plötzlich die Fahrertür. Der Jugendliche touchierte mit dem Lenker seines E-Scooters die Tür und stürzte zu Boden. Anschließend schloss der Fahrzeugführer die Tür und entfernte sich in Fahrtrichtung Bredeney vom Unfallort.
Der 14-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.
Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls. Wenn Sie sich gegen 19:50 Uhr im Bereich Florastraße / Rüttenscheider Straße aufgehalten haben und den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB
