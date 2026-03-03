PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 14-Jähriger mit E-Scooter stürzt durch geöffnete Autotür - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am Sonntagabend (1. März) öffnete ein unbekannter Fahrer die Tür seines Autos und touchierte einen 14-jährigen Essener auf einem E-Scooter. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:50 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Rüttenscheider Straße in Fahrtrichtung Bredeney. Kurz hinter der Kreuzung Florastraße stand ein bislang unbekannter Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als der Essener gerade an dem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr, öffnete der Unbekannte plötzlich die Fahrertür. Der Jugendliche touchierte mit dem Lenker seines E-Scooters die Tür und stürzte zu Boden. Anschließend schloss der Fahrzeugführer die Tür und entfernte sich in Fahrtrichtung Bredeney vom Unfallort.

Der 14-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls. Wenn Sie sich gegen 19:50 Uhr im Bereich Florastraße / Rüttenscheider Straße aufgehalten haben und den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:23

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Schuhe - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt I: Am 8. April 2024 (gegen 15 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Schuhgeschäft am Hans-Böckler-Platz zwei Paar Schuhe und schubste dabei die Verkäuferin (49). Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm. Der Unbekannte fiel der Verkäuferin auf, als er offenbar an den Sicherungen der Schuhe manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:34

    POL-E: Essen: Unbekannter versucht Geld aus Supermarktkasse zu rauben - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am 20. September vergangenen Jahres versuchte ein Unbekannter, Geld aus der Kasse eines Supermarktes an der Altendorfer Straße zu rauben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm. Der Unbekannte legte gegen 21 Uhr eine Getränkedose und einen 5 Euro-Schein auf das Kassenband im Supermarkt. Als die Kassiererin die Kasse zum Wechseln ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 16:20

    POL-E: Essen: 30-Jähriger verstirbt nach Auseinandersetzung - Mordkommission eingerichtet

    Essen (ots) - 45277 E.-Überruhr-Hinsel: Am Sonntagmorgen (1. März) kam es am Nockwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 30-jähriger Essener wurde bei der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt und verstarb heute (2. März) im Krankenhaus. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren