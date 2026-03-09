POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pkw beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wüllen, Eschweg;
Unfallzeit: 06.03.2026, zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr;
Einen schwarzen Toyota Van angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Freitagnachmittag parkte das Auto zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Eschweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
