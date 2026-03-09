Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Raubüberfall auf Discounter - Polizei bittet um Hinweise

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Stromberg;

Tatzeit: 07.03.2026, 05.50 Uhr;

Einen Discounter überfallen haben zwei bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen an der Straße Stromberg in Isselburg. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine Mitarbeiterin gegen 05.50 Uhr die Filiale, als zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer auf sie zugingen. Sie hielten ihr ein Messer vor und zwangen die Frau, mit ihnen in das Gebäude zu gehen. In den Geschäftsräumen entwendeten die Täter Bargeld aus einem Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin alarmiert umgehend die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug. Bereits am Morgen vor der Tat sowie am Tattag selbst war ein schwarzer VW Golf (fünftürig, neueres Modell) auf dem Parkplatz der Filiale aufgefallen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Wagen mit dem Überfall in Verbindung steht.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 1,70-1,75 m groß, sportliche Statur, maskiert, schwarze Softshelljacke mit auffälligem neongelben Bund, dunkle Jeans, schwarze Schuhe, weiße Stoffhandschuhe. Der Mann sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 1,70-1,75 m groß, sportliche Statur, maskiert, dunkel gekleidet, weiße Stoffhandschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu dem auffälligen Fahrzeug geben können, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Auch Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes der Filiale, insbesondere in den frühen Morgenstunden des 06. und 07. März 2026, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise bitte an Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell