PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Raubüberfall auf Discounter - Polizei bittet um Hinweise

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Stromberg;

Tatzeit: 07.03.2026, 05.50 Uhr;

Einen Discounter überfallen haben zwei bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen an der Straße Stromberg in Isselburg. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine Mitarbeiterin gegen 05.50 Uhr die Filiale, als zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer auf sie zugingen. Sie hielten ihr ein Messer vor und zwangen die Frau, mit ihnen in das Gebäude zu gehen. In den Geschäftsräumen entwendeten die Täter Bargeld aus einem Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin alarmiert umgehend die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug. Bereits am Morgen vor der Tat sowie am Tattag selbst war ein schwarzer VW Golf (fünftürig, neueres Modell) auf dem Parkplatz der Filiale aufgefallen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Wagen mit dem Überfall in Verbindung steht.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 1,70-1,75 m groß, sportliche Statur, maskiert, schwarze Softshelljacke mit auffälligem neongelben Bund, dunkle Jeans, schwarze Schuhe, weiße Stoffhandschuhe. Der Mann sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 1,70-1,75 m groß, sportliche Statur, maskiert, dunkel gekleidet, weiße Stoffhandschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu dem auffälligen Fahrzeug geben können, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Auch Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes der Filiale, insbesondere in den frühen Morgenstunden des 06. und 07. März 2026, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise bitte an Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:57

    POL-BOR: Stadtlohn - Einbruchsversuch scheitert

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Eschstraße; Tatzeit: zwischen 07.03.2026, 15.00Uhr und 09.03.2026, 08.45 Uhr; In eine Garage einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Eschstraße in Stadtlohn. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an dem Tor zu schaffen. Dies hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:56

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pkw beschädigt und davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Eschweg; Unfallzeit: 06.03.2026, zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr; Einen schwarzen Toyota Van angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Freitagnachmittag parkte das Auto zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Eschweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:55

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße; Unfallzeit: 09.03.2026, 08.05 Uhr; Einen schwarzen Skoda angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand Montagmorgen, gegen 08.05 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz an der Wüllener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren