Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Weißer 5er BMW prallt gegen Baum_ Zeuginnen und Zeugen gesucht

Wetter (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 18.1.2026, gegen 22:45 Uhr, im Kreisverkehr Vogelsanger Straße/An der Kohlenbahn. Die eingesetzten Kräfte der Polizei und Rettungskräfte erhielten den Auftrag zur Unfallörtlichkeit zu fahren, nachdem das automatisierte Alarmsystem eines weißen BMW ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Beamten dann einen verunfallten 5er BMW fest. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug im Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. An der Unfallörtlichkeiten konnten keine Personen angetroffen werden. Auch eine Suche nach möglichen verletzten Personen verlief im Nahbereich negativ. Zusätzlich fehlten am Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen. Aktuell laufen umfangreiche Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Halter des Fahrzeugs. Erste Hinweise liegen bereits vor und werden ausgewertet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

