POL-BOR: Heek - Unbekannte stehlen GPS-Lenksysteme aus Werkhalle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ahle;

Tatzeit: zwischen 09.03.2026, 23.00 Uhr und 10.03.2026, 10.00 Uhr;

In die Werkhalle eines landwirtschaftlichen Großbetriebes eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Ahle in Heek. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. In der Halle durchsuchten die Täter mehrere Schränke sowie Werkbänke. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen zwei GPS-Lenksysteme sowie zwei dazugehörige Monitore der Marke John Deere. Ein Lenksystem war zuvor auf dem Dach eines Traktors montiert, der Bildschirm befand sich im Führerhaus des Fahrzeugs. Ein weiteres System befand sich im Werkstattbereich der Halle. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Ahle in Heek verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

