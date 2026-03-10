PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher fährt davon

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;

Unfallzeit: zwischen 09.02.2025, 14.00 Uhr und 10.03.2026, 08.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Münsterstraße in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein auf dem Parkplatz an der Münsterstraße abgestellter Dienstwagen eines ambulanten Pflegedienstes im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen im Frontbereich beschädigt. An den Beschädigungen wurde weißer Fremdlack gefunden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

